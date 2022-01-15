Опубликована программа Деминского лыжного марафона-2022, на который уже зарегистрировалось рекордное число участников

На лыжный марафон в Демино Ярославской области уже зарегистрировались 3313 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Рыбинске Ярославской области 6 и 7 марта пройдет юбилейный XV Ростех Деминский лыжный марафон. Несмотря на то, что до этого значимого спортивного события еще далеко, на него уже зарегистрировалось рекордное количество участников – более трех тысяч профессиональных спортсменов и любителей из восьми стран мира.

В самой массовой лыжной гонке России примут участие лыжники из Чехии, Швеции, Казахстана, Грузии, Молдавии, США, Беларуси и, конечно, России. В Рыбинск собираются представители 420 городов страны. Самый возрастной спортсмен – 87-летний житель Москвы.

- Устойчивый снежный покров позволил нам сформировать хорошую лыжную трассу, которую по достоинству смогут оценить участники марафона. Традиционно готовим для всех стартовые пакеты с сувенирами и элементами спортивной экипировки, а также уникальные юбилейные марафонские медали. Их будет четыре вида – для всех гонок, - отметил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов,

Из-за праздников и рабочей субботы в этом году старты сдвинутся на день. В воскресенье, 6 марта, пройдет Золотая гонка на 50 километров и Серебряная гонка на 25 километров. Юниорские забеги и беби-марафон запланированы на 7 марта.

Программа соревнований:

06 марта (воскресенье)

11:00 – старт XV Традиционного Международного Деминского лыжного марафона FIS/ Worldloppet 2022» 50 км FT. Волновой масс-старт с интервалом три минуты между группами/волнами , 14:30 – Церемония награждения победителей гонки на 50 км (абсолют и группы: MM, M1, M2, ML, L1, L2) , 16:00 – Церемония награждения 50 км (группы: M3, M4, M5, L3, L4).

07 марта (понедельник)

09:30 – «Baby-марафон» на дистанцию 1 км, стиль классический (CT), масс-старт 10:00 - Гонка на дистанцию 2 км, стиль классический, масс-старт, 10:20 – Гонка на дистанцию 5 км, стиль классический, масс-старт, 10:40 – Гонка на дистанцию 10 км, стиль классический, масс-старт, 11:00 – Гонка Worldloppet на дистанцию 25 км. Волновой масс – старт с интервалом три минуты между группами/волнами , 14:30 – Церемония награждения.