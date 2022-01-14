В Костроме на Крещение оборудуют три купели. ФОТО: группа "Спасатели Костромы" ВКонтакте

Приближается один из главных христианских праздников – Крещение, отмечать который все православные будут 19 января. К этому дню в Костроме планируют оборудовать три купели:

- на реке Ключевка в районе, где она впадает в реку Волга,

- на реке Кострома у моста со стороны улицы Береговой,

- в районе храма преподобного Сергия Радонежского на Речном проспекте.

Окунуться все православные могут с полудня 18 января до 20:00 19 января. Рядом с иорданями поставят палатки для обогрева, наладят освещение.

Сейчас в Костроме сотрудники службы спасения проводят обследование мест массовых крещенских купаний. Проверяется толщина льда, выбирают безопасное расстояние от берега до купели и места установки палаток обогрева и стоянки оперативных служб. Коммунальщики, как только начнется работа над иорданями, расчистят подъезды к ним и подходы к купелям.