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Иваново14 января 2022 10:31

В Ивановской области в вылетевшую на встречку машину врезался в пассажирский автобус

Легковушку закрутило на дороге
Полина Вачнадзе
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Задняя часть иномарки уничтожена. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Задняя часть иномарки уничтожена. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Фурмановском районе Ивановской области сегодня, 14 января, произошло ДТП, которое только по случайности обошлось без жертв. На трассе столкнулись «Шевроле Авео» и пассажирский автобус.

Как рассказали в полиции региона, легковушку закрутило на дороге и вынесло на встречную полосу, где она угодила прямиком под колеса ПАЗа. К счастью, «Шевроле» развернуло на 180 градусов, поэтому автобус врезался в ее заднюю часть. Удар оказался сильным, но пассажиров сзади не было.

У автобуса не такие серьезные повреждения, как у "Шевроле". ФОТО: УМВД по Ивановской области

У автобуса не такие серьезные повреждения, как у "Шевроле". ФОТО: УМВД по Ивановской области

- Женщина-водитель и пассажирка с переднего сиденья госпитализированы, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

У иномарки практически полностью уничтожена задняя часть, ПАЗ тоже поврежден: смяты бампер, решетка радиатора, разбиты фары.

Происшествия: ДТП