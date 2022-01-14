В Ярославской области водитель, обгоняя другую машину, сбил двух пешеходов

Водитель иномарки сбил двух пешеходов в Борисоглебском районе Фото: УМВД по Ярославской области

В Борисоглебском районе на трассе «Углич – Ростов» сегодня, 14 января, около 8 часов утра под колеса «Митсубиши» попали двое пешеходов. 45-летний мужчина скончался на месте ДТП, второго мужчину, 27 лет, с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель иномарки сбил пешеходов, когда совершал обгон другой машины.

Один пешеход погиб на месте, второго доставили в больницу Фото: УМВД по Ярославской области

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.