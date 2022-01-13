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Иваново13 января 2022 17:20

В Ивановской области задержали семерых участников запрещенной в России организации

Двое из них также связаны с террористической группировкой
Анастасия Голубева
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Задержали семерых участников запрещенной организации. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

Задержали семерых участников запрещенной организации. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

В Ивановской области сотрудники регионального УФСБ при поддержке Росгвардии задержали семерых участников международного религиозного объединения «АТ-Такфир Валь-Хиджра», которое запрещено в РФ. Им всем может грозить до шести лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Деятельность этого объединения пресечена.

Возбуждено уголовное дело. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

Возбуждено уголовное дело. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

Помимо этого, двое из участников связаны с финансированием международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта», которая также запрещена в РФ. В отношении этих двух мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Деятельность организации пресечена. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

Деятельность организации пресечена. Скриншот с видео УФСБ России по Ивановской области

Происшествия: КРИМИНАЛ