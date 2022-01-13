Ближайшие матчи с участием ярославского ХК «Локомотив» перенесли из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига приняла решение перенести все матчи, запланированные на 13, 15, 17, 19 и 21 января Фото: Правительство Ярославской области

Континентальная хоккейная лига приняла решение перенести на более поздний срок все матчи, запланированные на 13, 15, 17, 19 и 21 января. Причина – стремительное распространение коронавируса среди игроков и членов хоккейных клубов.

- Матчи с участием нашей команды, запланированные на 13 января (в Ярославле против ХК «Ак Барс»), 15 января (в Ярославле против ХК СКА), 17 января (в Мытищах против ХК «Куньлунь Ред Стар») и 19 января (в Москве против ХК «Спартак») перенесены на более поздний срок, - сообщили в ХК «Локомотив».

По данным за 12 января, в КХЛ коронавирус выявлен у 171 человека, за одни сутки прирост составил 60 человек, 27 из них – хоккеисты.

- Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января. ФХР подтвердила нашу возможность проводить матчи во время олимпиады, мы находимся на связи для совместного решения ситуации, - уточнил президент КХЛ Алексей Морозов.

В ярославском хоккейном клуба рассказали, каким образом можно вернуть деньги за билеты, купленные на матч «Локомотив» - «Ак Барс»:

- деньги за билеты, купленные на официальном сервисе будут возращены автоматически на банковскую карту, с которой проводилась оплата,

- деньги за билеты, приобретенные в кассах «Арены-2000» можно будет получить в касса с 13 января по предъявлению купленных билетов.