Дорогое удовольствие для костромского студента: молодой человек лишился 50 тысяч рублей, пытаясь вызвать жриц любви

Молодой человек лишился 50 тысяч рублей, пытаясь вызвать жриц любви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22-летний студент из Костромы попал в неприятную ситуацию. Молодой человек не знал, как скрасить долгий зимний вечер и решил воспользоваться услугами жриц любви. В Интернете нашел нужный номерок и позвонил по нему.

Но трубку взял мужчина, правда, это героя истории не смутило и не остановило. Организатор интимного досуга предложил прислать фото нескольких кандидаток, но только после того, как клиент перечислит в качестве страховки 25 тысяч рублей. Мотивировал такую предоплату тем, что девушки приезжают в квартиру и не известно, что там может произойти. После того, как услуга будет оказана, большую часть денег обещали вернуть.

- Получив деньги, посредник позвонил снова и попросил продублировать операцию, которая якобы не прошла из-за технического сбоя, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Очень не хотел молодой человек проводить время в одиночестве, поэтому скинул еще 25 тысяч рублей. После этого посредник перестал выходить на связь. Естественно, никакой девушки студент в этот день не дождался. Но компанию он себе все же нашел – молодой человек провел время в компании полицейских, когда писал заявление в дежурной части.