В Ярославле из-за столкновения бензовоза и фуры по дороге рассыпались бетонные плиты: Видео

Удар был такой силы, что из прицепа машины "МАЗ" выпал груз. Фото: УМВД России по Ярославской области

Появились подробности большой аварии в Ярославле около Чурилковского кладбища, в которой 11 января столкнулись тяжеловозы "МАН" и "МАЗ". Удар был такой силы, что из прицепа машины "МАЗ" выпал груз - железобетонные плиты. Он скатился на автомобиль "ГАЗ", который проезжал рядом в момент аварии и стал случайным участником.

Кроме этого, известно, что помимо техники в ДТП пострадал человек, но личность временно не была установлена. Сегодня, 12 января, в полиции дали официальную информацию по жертвам.

- В результате ДТП 34-летний водитель машины "МАН" госпитализирован с травмами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина находится в Соловьевской больнице. На месте аварии работали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики.