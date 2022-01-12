В Иванове с вечера 11 января идут поиски 12-летнего мальчика

В Иванове идут поиски 12-летнего Кирилла, который пропал вечером 11 января. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Полиция Ивановской области объявила в розыск 12-летнего Кирилла Козлова. Около шести вечера 11 января ребенок самовольно ушел из дома и до сих пор не известно, где он находится.

На вид Кириллу 12-13 лет, рост 140-150 сантиметров, волосы русые, коротко подстриженные, глаза зеленые. Особая примета – носит очки.

Был одет в темно-зеленая куртку с капюшоном, черную шапку с помпоном, серые болоньевые штаны, черные сапоги.

- Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, незамедлительно сообщить ОДЧ ОМВД России по Советскому району Иваново по телефонам 8(4932)31-17-86, 8(4932)32-42-04 или в ОДН по телефону 8(4932)31-10-50, - говорится в сообщении.