Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины под завалами бывшей ткацкой фабрики в Ивановской области

В Ивановской области мужчина погиб, пытаясь демонтировать металлическую конструкцию в здании бывшей фабрики

В Ивановской области из-за гибели мужчины под завалами бывшей прядильно-ткацкой фабрики в Фурманове возбуждено уголовное дело по статье «Причинение по неосторожности».

ЧП произошло около 11 часов дня 5 января. Двое мужчин отправились на бывшую фабрику, чтобы демонтировать металлические конструкции. Их напарники потом собирались сдать в металлолом. Однако произошла трагедия – обрушилось бетонное перекрытие. Один мужчина сумел выбраться из-под завала, второй, к сожалению, нет.

- Тело 37-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено ночью 6 января под завалами рухнувшей строительной конструкции. Назначены судебно-медицинская, а также строительно-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

В ходе следствия будет установлено, кому принадлежит данное давно не эксплуатируемое здание и кто отвечал за то, чтоб туда не могли попасть посторонние.

- Прокуратурой устанавливается собственник здания. В ходе прокурорской проверки также будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления, - говорится на сайте региональной прокуратуры.