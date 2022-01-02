В Ярославской области от коронавируса за сутки скончались 20 человек

В Ярославской области от коронавируса скончались еще 20 человек. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области второй день подряд ставится новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса. Вчера, 1 января, по данным оперштаба, от COVID-19 скончались 18 человек. Сегодня, 2 января, - 20 человек. С начала пандемии вирус унес жизни 1 910 ярославцев.

За сутки поставлено 214 новых диагнозов, количество новых суточных заражений в регионе медленно, но уменьшается. С начала пандемии коронавирусом заболели 86 019 человек.

Заболели в России: 10 537 966 (+18 233)

Умерли в России: 310 518 (+811)