Куда пойти ярославцам в новогодние праздники

Музеи Ярославля приготовили для гостей много интересных программ Фото: Евгения ГУСЕВА

Новогодние праздники - это не только щедрый стол, но и возможность провести время с родными и друзьями. Если надоело сидеть дома, есть салаты и смотреть телевизор, то можно тепло одеться и отправиться веселиться. Музеи Ярославля и области подготовили интересные праздничные программы.

Ярославский музей-заповедник (Ярославль, Богоявленская пл., 25)

3 января в 11:00 - мастер-класс "Напечатай гравюру",

3 января в 12:00 - программа "Морозные игры",

3 января в 13:00 - мастер-класс "Напечатай гравюру",

3 января в 14:00 - программа "Морозные игры",

3 января в 15:00 - мастер-класс "Декупаж елочного шара",

3 января в 16:00 - интерактивное занятие "Это вам не Warcraft",

4 января в 12:00 - программа "Морозные игры",

4 января в 14:00 - программа "Морозные игры",

4 января в 16:00 - интерактивное занятие "Это вам не Warcraft",

5 января в 12:00 - программа "Морозные игры",

5 января в 16:00 - интерактивное занятие "Это вам не Warcraft".

Ярославский музей-заповедник. Мемориальный Дом-музей Л.В.Собинова (Ярославль, ул. Собинова, 25)

5 января в 16:00 - "Далекое Рождество" в доме-музее Собинова.

Ярославский художественный музей. Губернаторский дом (Ярославль, Волжская набережная, 23)

Ежедневно со 2 по 9 января в 13.00 и 15.00 - бесплатные экскурсии по выставке Константина Коровина из собрания Русского музея.

3 и 4 января в 10.00 - Новогодний квест по музею для детей 5-10 лет. Стоимость: для детей – 450 руб., для взрослых – 350 руб.

3 и 6 января в 12.00 - Калейдоскоп Коровина. Интерактивная экскурсия по выставке Константина Коровина из собрания Русского музея» о жизни и творчестве художника.

7 января в 13.00 - театрализованная экскурсия «Рождество в Губернаторском доме» о традициях празднования Нового года и Рождества в XIX столетии.

Ярославский художественный музей. Митрополичьи палаты (Ярославль, Волжская набережная, 1)

2, 3, 4, 8, 9 января в 15:00 - бесплатная экскурсия по выставке «365 галстуков и другое».

5, 6, 7 января в 15.00 - Рождественское чудо. Праздничная программа с участием ведущей солистки Ярославской государственной филармонии Альбины Хрипковой.

В новогодние праздники вам будут рады в Музее зарубежного искусства. ФОТО: Музей зарубежного искусства ВКонтакте

Ярославский художественный музей. Музей зарубежного искусства (Ярославль, Советская площадь, 2)

4 января в 15.00 - бесплатная экскурсия по выставке "Похищение Европы".

5 января в 15.00 - обзорная экскурсия по экспозиции Музея зарубежного искусства. Искусство Нидерландов, Италии, Франции, Германии и стран Востока.

6 января в 15.00 - Ароматная экскурсия. Через искусство вы "услышите" ароматы ушедших эпох. В завершение экскурсии – мастер-класс по изготовлению ароматного саше. Каждый получит сувенир, изготовленный своими руками.

Музей истории города Ярославля (Волжская набережная, 17)

4 января в 12:00 - праздник на выставке "Добро пожаловать в новогоднюю Италию" (для семейной аудитории).

5 января в 16:30 - программа для взрослых "Елка. Ностальгия".

Музей истории города Ярославля. Дом-музей Богдановича (Ярославль, ул.Чайковского, 21)

6 января в 14:00 - праздничная программа "Рождественские каляды".

Музей имени Вадима Орлова (Ярославль, Волжская набережная, 15)

4 января в 11:00; 13:00; 15:00 - праздничная программа "Школа помощников Деда Мороза".

На символ наступившего года можно полюбоваться в зоопарке. ФОТО: Ярославский зоопарк ВКонтакте

Ярославский зоопарк (Ярославль, ул. Шевелюха, 137)

До 7 января - программа для детей от 2 до 6 лет с участием животных зоопарка. Новый формат – новогоднее путешествие Zoo-мини-маскарад для ребят и для зверят (0+)

До 7 января - новогодний ZOO-квест для школьников от 7 до 12 лет с участием животных зоопарка "Зов тигра" (6+).

Музей-заповедник Н.А.Некрасова "Карабиха" (Ярославский район, деревня Карабиха, ул. Школьная 2а)

С 3 по 9 января в 10:00 и 14:00 - программа "Рождество в Карабихе с Морозом-воеводой",

12:00 и 13:00 - "Рождественский ангел. Вертепное представление и мастер-класс",

12:00 и 13:00 - Забытые рождественские традиции. Театр теней "Генерал Топтыгин",

11:00, 12:00, 13:30, 14:30 - "Открытка в старинном вкусе".

Центр семейного отдыха Левцово (Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, аэродром Левцово)

2, 6, 7 января в 11:00 - "Как пингвиненок Тимоша новый год искал",

4, 8 января в 11:00 – "Отважный самолетик",

2, 6, 7 января в 13:00 – "Спасатели Авиа-Санты",

4, 8 января в 13:00 – Хайповая елка.

Предварительная запись.

Музейное объединение Толбухино (Ярославский район, с.Толбухино, ул. Советская, 1)

Ежедневно с 9:00 до 14:00 – праздничная программа. Посещение музеев села Толбухино, выставки новогодних открыток, участие в шуточном мини-интерактиве "А сегодня, словно встарь, сам к нам прибыл государь", мастер-классах.

Музей ратной истории Ярославля (начало и окончание экскурсии в Туристско-информационном центре Ярославля. Адрес: Ярославль, площадь Богоявленская, 8)

5 и 8 января - экскурсия с интерактивной программой (предварительная запись).

Рядом с Колесом обозрения пройдут Елки на открытом воздухе. ФОТО: группа "Колесо обозрения "Золотое кольцо" ВКонтакте

Колесо обозрения «Золотое кольцо» (Ярославль, Которосльная наб. 53)

Елки на открытом воздухе

2 января с 12:00 - "Красный против синего или какой Дед Мороз настоящий?!",

3 января с 12:00 - "Новогодний TikTOk house",

4 января с 12:00 - "Новогодний парад мультяшных героев",

5 января с 12:00 - "СуперМарио Шоу",

6 января с 12:00 - "Как ежик «Рамоз» Новый год встречал",

7 января с 12:00 - Рождественский концерт Академии популярной музыки имени Игоря Крутого, с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Центр ручного ткачества #Полотно (Ярославль, ул. Собинова, 32/8)

Мастер-классы по предварительной записи.

Текстиль (Ярославль, ул.Стачек, 63)

3 января в 11:00 и 14:00 – Радио Фабрика. Аудиоспектакль

5 января в 11:00 и 14:00 – Радио Фабрика. Аудиоспектакль. В 13:00 - Музей Фабрика. Экскурсия-беседа.

9 января в 11:00 и 14:00 – Радио Фабрика. Аудиоспектакль. В 13:00 - Музей Фабрика. Семейная экскурсия.

Парки Ярославля также приготовили для горожан праздничные программы.

Информация предоставлена мэрией Ярославля.