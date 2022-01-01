В Ярославской области от коронавируса за сутки впервые умерли 18 человек

В Ярославской области 1 января COVID-19 заболели 217 человек. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области зафиксировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки. По данным оперштаба на 1 января, скончались 18 человек. С начала пандемии умерли 1 890 пациентов.

Скончались от коронавируса 18 ярославцев. Скриншот Яндекс.Статистика

При этом число суточных заражений резко упало: на 1 января зарегистрировано 217 новых диагнозов COVID-19. С начала пандемии в области заболели коронавирусом 85 805 ярославцев.

Заболели в России: 10 519 733 (+19 751)

Умерли в России: 309 707 (+847)