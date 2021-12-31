График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

В Ярославской области сделать прививку от коронавируса можно и в новогодние праздники
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ярославской области в новогодние праздники будут работать 16 мобильных прививочных пунктов. Сделать вакцинацию можно без предварительной записи, но с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
График работы пунктов вакцинации от COVID-19 в Ярославской области:
ТРЦ "Аура" (Ярославль, улица Победы, 41)
3 и 6 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
2, 4, 5, 7, 8 , 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".
Цирк (Ярославль, улица Свободы, 69)
1 января с 12:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
Со 2 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
ТРЦ "РИО" (Ярославль, Тутаевское шоссе, 1)
3 - 6 января с 10:00 до 15:00 - Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТЦ "Шоколад" (Ярославль, Московский проспект, 108)
2 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТЦ "Лента" (Ярославль, проспект Фрунзе, 56Д)
1 января с 12:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
со 2 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".
ТРК "Вернисаж" (Ярославский район, п. Нагорный, улица Дорожная, 6А)
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТОЦ "Чкаловский" (Ярославль, улица Чкалова, 17А)
2 -9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТРЦ "Флагман" (Ярославль, улица Республиканская, 7)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТРЦ "Альтаир" (Ярославль, Ленинградский проспект, 123)
3,4, 5, 6, 7, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
Гипермаркет "Леруа Мерлен"
2, 3, 4, 5, 6 января с 14:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
ТЦ "Сенная площадь" (Рыбинск, улица Герцена,62/9)
1 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт".
РЦ "Vikonda" (Рыбинск, Бабушкина, 29)
Со 2 января с 10:00 до 20:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".
Гипермаркет "Макси" (Рыбинск, улица Фурманова,4)
1 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".
Гипермаркет "Ашан" (Углич, Рыбинское шоссе, 3)
3 и 6 января с 15:00 до 18:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".
Субботняя ярмарка около входа (Ростов, улица К.Маркса,30)
8 января с 08:00 до 12:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".
Рыночная площадь п.Семибратово (Семибратово, улица Мира,6)
5 января с 08:00 до 12:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".