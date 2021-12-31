График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

В Ярославской области сделать прививку от коронавируса можно и в новогодние праздники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославской области в новогодние праздники будут работать 16 мобильных прививочных пунктов. Сделать вакцинацию можно без предварительной записи, но с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

График работы пунктов вакцинации от COVID-19 в Ярославской области:

ТРЦ "Аура" (Ярославль, улица Победы, 41)

3 и 6 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

2, 4, 5, 7, 8 , 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".

Цирк (Ярославль, улица Свободы, 69)

1 января с 12:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

Со 2 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

ТРЦ "РИО" (Ярославль, Тутаевское шоссе, 1)

3 - 6 января с 10:00 до 15:00 - Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТЦ "Шоколад" (Ярославль, Московский проспект, 108)

2 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТЦ "Лента" (Ярославль, проспект Фрунзе, 56Д)

1 января с 12:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

со 2 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона".

ТРК "Вернисаж" (Ярославский район, п. Нагорный, улица Дорожная, 6А)

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТОЦ "Чкаловский" (Ярославль, улица Чкалова, 17А)

2 -9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТРЦ "Флагман" (Ярославль, улица Республиканская, 7)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТРЦ "Альтаир" (Ярославль, Ленинградский проспект, 123)

3,4, 5, 6, 7, 8, 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

Гипермаркет "Леруа Мерлен"

2, 3, 4, 5, 6 января с 14:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

ТЦ "Сенная площадь" (Рыбинск, улица Герцена,62/9)

1 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт".

РЦ "Vikonda" (Рыбинск, Бабушкина, 29)

Со 2 января с 10:00 до 20:00 - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".

Гипермаркет "Макси" (Рыбинск, улица Фурманова,4)

1 - 9 января с 10:00 до 19:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".

Гипермаркет "Ашан" (Углич, Рыбинское шоссе, 3)

3 и 6 января с 15:00 до 18:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона".

Субботняя ярмарка около входа (Ростов, улица К.Маркса,30)

8 января с 08:00 до 12:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".

Рыночная площадь п.Семибратово (Семибратово, улица Мира,6)

5 января с 08:00 до 12:00 - "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "Ковивак".