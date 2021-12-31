В Ярославской области от коронавируса за неделю умерли 79 человек

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В Ярославской области за неделю с 24 по 31 декабря от коронавируса скончались 79 человек. За сутки умерли 7 человек, а с начала пандемии 1872.
Заразился COVID-19, по данным оперштаба, за сутки 231 ярославец, за неделю 1724, с начала пандемии 85 588.
Вылечились за неделю 4 532 жителя области, с начала пандемии 75 935.
- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 903 пациента: 646 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 257 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 43153;
Рыбинск – 8318;
Ростовский МР -4499;
г. о. Переславль-Залесский - 4835;
Тутаевский МР -3401;
Ярославский МР - 4002;
Угличский МР -3791;
Борисоглебский МР - 1564;
Некрасовский МР -1812;
Гаврилов-Ямский МР – 1497;
Пошехонский МР - 1216;
Рыбинский МР -1336;
Даниловский МР - 1361;
Мышкинский МР - 774;
Большесельский МР - 772;
Некоузский МР - 1036;
Любимский МР - 854;
Первомайский МР - 794;
Брейтовский МР - 573.