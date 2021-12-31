В Ярославской области от коронавируса за неделю умерли 79 человек

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В Ярославской области за неделю с 24 по 31 декабря от коронавируса скончались 79 человек. За сутки умерли 7 человек, а с начала пандемии 1872.

Заразился COVID-19, по данным оперштаба, за сутки 231 ярославец, за неделю 1724, с начала пандемии 85 588.

Вылечились за неделю 4 532 жителя области, с начала пандемии 75 935.

- Всего госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 903 пациента: 646 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 257 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в оперштабе.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 43153;

Рыбинск – 8318;

Ростовский МР -4499;

г. о. Переславль-Залесский - 4835;

Тутаевский МР -3401;

Ярославский МР - 4002;

Угличский МР -3791;

Борисоглебский МР - 1564;

Некрасовский МР -1812;

Гаврилов-Ямский МР – 1497;

Пошехонский МР - 1216;

Рыбинский МР -1336;

Даниловский МР - 1361;

Мышкинский МР - 774;

Большесельский МР - 772;

Некоузский МР - 1036;

Любимский МР - 854;

Первомайский МР - 794;

Брейтовский МР - 573.