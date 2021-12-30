Принял за бомжа: в ярославской поликлинике охранник распылил газовый баллончик в лицо 80-летней пациентке

Конфликт между охранником ярославской поликлиники и пенсионеркой зашел слишком далеко. Скриншот видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Шокирующая история произошла вчера, 29 декабря, в поликлинике №2 на улице Угличской в Ярославле. 80-летняя бабушка зашла в медучреждение погреться, но это не понравилось охраннику. По словам очевидцев, сначала он попросил старушку покинуть помещение, потом схватил за куртку и чуть ли не силой попытался стащить с места. Но старушка тоже за словом в карман не лезла и отвечала сотруднику ЧОПа. Возможно, именно это и вывело его из себя: мужчина сходил к себе в каморку, а вернулся оттуда уже с газовым баллончиком. Его содержимое он распылил прямо в лицо пенсионерке. Этот момент как раз и попал на видео, которое разошлось по всем ярославским пабликам.

- И это наш сильный пол. Позор, иначе не сказать, - пишут в комментариях.

- Сегодня из баллончика прыскает, завтра стрелять начнет…

Старушку отвезли в травмпункт и оказали помощь. ФОТО: Вячеслав Колесник, ВКонтакте

Конечно, пенсионерку не оставили без помощи. Ее быстро отвезли в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы, а после отпустили домой.

На случившееся оперативно отреагировали в областном департаменте здравоохранения и фармации.

- Происшествие в поликлинике №2 повергло меня в шок. Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, - прокомментировала ЧП руководитель депздрава Оксана Пиклун.

Проверку, пока еще доследственную, организовал и региональный СРК. По ее результатам станет понятно, ответит ли охранник за свои действия или отделается общественным порицанием.

Действия охранника ярославской поликлиники проверят следователи. ФОТО: Вячеслав Колесник, ВКонтакте

Сам мужчина утверждает, что принял пенсионерку за бомжа, поэтому и попросил ее удалиться. Женщина отказалась и чуть ли не демонстративно осталась сидеть на месте. Кстати, как рассказывают очевидцы, старушка довольно конфликтная и на божьего одуванчика совсем не похожа.

- Охранник, который без причины вставать не будет, пошел за баллончиком личным, не размахивал руками, не просто вывел на улицу...Зато на паре кадров мы видим, как женщина схватилась за клюку и махнула ею, - пишет в комментариях Алексей Стеля.

- Как бы там ни было, распылять неизвестное вещество было совсем не обязательно. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Не думаю, что охраннику понравилось бы, когда с его матерью или близким родственником так же поступили, - отвечает Наталья Петрова.