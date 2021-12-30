В Ярославской области работу ресторанов в новогодние праздники продлили до 4 утра

В новогоднюю ночь и до конца праздников работу кафе и ресторанов продлили до 4 утра Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В новогоднюю ночь и до конца праздников работу кафе и ресторанов продлили до 4 утра. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал врио губернатора региона Михаил Евраев.

- - Проговорили этот вопрос с Анной Юрьевной Поповой и руководством регионального Роспотребнадзора. С наступающим! Берегите себя и не забывайте соблюдать меры безопасности, - написал глава области.

Накануне ярославские рестораторы обратились к Михаилу Евраеву с просьбой ослабить коронавирусные ограничения. Многие заведения сейчас находятся на грани закрытия.