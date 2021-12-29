Ярославль - самый крупный проект энергетиков

Замена 27,5 тысячи ламп на улицах Ярославля в 2021 году стала крупнейшим энергосервисным контрактом компании. Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Традиционная ежегодная пресс-конференция Игоря Маковского была посвящена подведению итогов деятельности компании за прошедшие три года и планам на будущее.

Лично и в режиме онлайн в ней участвовало более 100 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Надежно и качественно

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, нередко приезжающий в Ярославль, отметил, что компания исполняет все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжает реализацию стратегических планов по развитию электросетевого комплекса на всей территории ответственности в 20 регионах РФ.

Основные показатели надежности электросетевой компании - это средняя длительность и частота перерывов электроснабжения потребителей. Энергетикам удалость значительно их улучшить: средняя длительность перерывов снижена с 2,6 часа до 1,46 часа, то есть на 44%, а средняя частота перерывов электроснабжения - с 1,31 до 0,83, то есть на 37%.

Такие кардинальные изменения произошли благодаря внедрению новых инструментов и модификации ряда процессов.

Игорь Маковский сообщил, что на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей направлена и системная работа по консолидации электросетевых активов. В результате реализованных за три года мероприятий под контроль компании перешли 12 тысяч трансформаторных подстанций с установленной мощностью более 8700 МВА, а также линии электропередачи общей протяженностью более 36 тысяч км, включая примерно 3 тысячи объектов электросетевого хозяйства, которые раньше были бесхозными.

В ходе многочасовой пресс-конференции Игорь Маковский ответил на вопросы журналистов и потребителей. Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Свет Ярославля

Одной из важных тем пресс-конференции стали результаты работы в сфере развития дополнительных услуг и сервисов, востребованных у населения, предприятий и администраций регионов. В частности, организация наружного освещения. На декабрь 2021 года в обслуживании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» находится примерно 600 тысяч светоточек в 20 регионах присутствия.

Игорь Маковский поделился, что, сотрудничая с «Роскосмосом», несколько лет назад компания обнаружила, что даже некоторые столицы регионов ее присутствия малозаметны, когда в них царит ночь. Сейчас ситуация меняется - города один за другим начинают сиять.

Показательным примером стала Кострома, где старые светильники заменили на новые, энергоэффективные. Наработанный опыт был применен и в более крупном городе - Ярославле, столице Золотого кольца России.

Напомним, что в начале февраля 2021 года мэрия Ярославля заключила с энергетиками энергосервисный контракт, согласно которому в городе поменяли 27,5 тысячи ламп уличного освещения. Работы начались в марте и были завершены в кратчайшие сроки - к Дню города.

- Хоть поначалу все было непросто, но нам удалось заменить 27,5 тысячи светоточек. Это пока самый крупный наш контракт. Здорово, что мы уложились к Дню города Ярославля. Кроме того, мы еще создали центр по управлению наружным освещением, который совмещен с городским диспетчерским пунктом. Как мне кажется, получилось круто! - отметил Игорь Маковский.

Маковский также рассказал, что по результатам опросов населения социологи установили прямую зависимость между освещенностью улиц и настроением граждан. В городах, в которых были реализованы энергосервисные проекты, этот показатель вырос на 82%. Да и на улицах стало безопаснее.

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Главное - клиенты!

Отвечая на вопросы журналистов, Игорь Маковский также рассказал о принятых мерах по обеспечению беспрерывности деятельности организации в период пандемии, выполнении задач по увеличению нетарифной выручки и производительности труда. Также он акцентировал внимание на проведении мероприятий в сфере клиентоориентированности. По его словам, общение с потребителями через интернет важно для компании – клиентам больше не приходится «упираться» в местные офисы, а руководство получает возможность видеть результаты мониторинга ситуации в регионах.

В будущем, по его словам, продолжится создание новых высокотехнологичных объектов и масштабирование инновационных проектов, среди которых применение беспилотных летательных аппаратов для автоматизированной диагностики воздушных линий и методы машинного обучения для выявления очагов коммерческих потерь электроэнергии.

Свои вопросы вместе со СМИ Игорю Маковскому задали и потребители. На «горячую линию» поступило примерно 750 обращений, все они сразу же шли в отработку к руководству филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Результаты получит каждый клиент.

- Реализация многих проектов вызывает живой отклик у наших потребителей. Такое отношение прежде всего обусловлено выполнением основной обязанности компании - обеспечение надежного, качественного электроснабжения и доступности электросетевой инфраструктуры для подключения новых объектов. Помимо основной деятельности развиваем и ряд новых направлений. Мы объективно оцениваем наши возможности, опыт, технологичность и готовы на конкурентных условиях развивать дополнительные сервисы на благо жителей регионов присутствия Общества, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.