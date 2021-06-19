В водоемах Ярославской области утонули четыре подростка

Купальный сезон в Ярославской области еще только начался, а в водоемах региона уже утонули четыре человека Фото: Полина Вачнадзе

Купальный сезон в Ярославской области еще только начался, а в водоемах региона уже утонули четыре человека, все - несовершеннолетние. 18 июня в реке Уча Любима утонул 8-летний мальчик, днем ранее - 17 июня - в Волге в Рыбинске погиб 10-летний ребенок. Его друга спасла случайность - рядом оказался мужчина, который смог его вытащить из воды.

16 мая в реке Уча Первомайского района утонул мальчик 9 лет, а 9 мая в Которосли в Гаврилов-Ямском районе не спасли 15-летнего подростка.

Практически во всех случаях, кроме последнего, вчерашнего, дети находились у воды без сопровождения взрослых. Сейчас сотрудники полиции проводят рейды у водоемов: если несовершеннолетние одни, связываются с их родителями и сообщают, где сейчас их дети.

- В случае выявления на водоеме несовершеннолетних без сопровождения родителей, законных представителей, будет составлен материал и передан в административную комиссию для привлечения к ответственности взрослых по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Штраф небольшой, но дело не в сумме, а в привлечении внимания взрослых к проблеме. С родителями, которые вместе с сыновьями и дочерьми находятся на пляже, проводят беседы. К сожалению, как показала вчерашняя трагедия, на пляже ни в коем случае нельзя выпускать детей из поля зрения, даже ненадолго.