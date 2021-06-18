В Ярославской области могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Депутаты обратились к ярославцам с просьбой серьезно задуматься о прививке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Ярославской областной Думы на заседании комитета по здравоохранению обсудили вопрос обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий ярославцев.

- Мы считаем необходимым ввести декретированную вакцинацию определенным группам населения, особенно тем, кто по профессиональной сфере деятельности взаимодействует с большим количеством людей, - сказал депутат областной Думы, главный врач ярославской клинической больницы № 9 Станислав Белокуров.

На данный момент не уточняется, работники каких сфер могут попасть в этот список. Можно предположить, что это будут те, кто работает в сферах торговли, медицины, образования, общепита, транспорта и такси, красоты и спорта, культуры и туризма, а также госслужащие.

Депутаты обратились к ярославцам с просьбой серьезно задуматься о прививке.

- Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается неблагополучной, идет рост госпитализированных не только в Ярославской области, но и в целом по стране. Мы призываем всех руководителей предприятий и учреждений образования и здравоохранения, культуры, социальной защиты, предпринимателей, работающих в сфере торговли и услуг, общественного питания, обеспечить мероприятия по проведению профилактических прививок всем сотрудникам, желающим вакцинироваться и не имеющим медицинских противопоказаний. Предусмотреть для привившихся меры стимулирования, - отметил председатель думского комитета по здравоохранению Юрий Филимендиков.

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла в два раза по сравнению с прошлыми двумя неделями. В Ярославской области развернуты 1 310 коек в 11 медучреждениях.

Жителей региона просят отказаться от посещения массовых мероприятий и использовать средства индивидуальной защиты.