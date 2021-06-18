Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 июня 2021 года: за неделю 21 человек умер, госпитализированных больше тысячи

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего выздоровлений в Ярославской области: 40 292
Умерли в Ярославской области: 661 человек (+3)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых
В Ярославской области ситуация с коронавирусом становится все хуже. За неделю скончался 21 человек, число госпитализированных превысило 1000. Сейчас на койках в стационарах региона находится 1024 пациента (на прошлой неделе – 671). У 659 человек COVID-19 подтвержден, у 365 – типичная клиника болезни.
Как сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, больше 100 пациентов - в крайне тяжелом состоянии. Ситуация потребовала вновь ввести ряд ограничений, которые начали действовать с 17 июня.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 22407;
Рыбинск – 3953;
Ростовский МР - 2279;
г.о. Переславль-Залесский - 2427;
Тутаевский МР -1473;
Ярославский МР - 1522;
Угличский МР - 1633;
Борисоглебский МР - 1045;
Некрасовский МР -1112;
Гаврилов-Ямский МР – 838;
Пошехонский МР - 660;
Рыбинский МР - 541;
Даниловский МР - 478;
Мышкинский МР - 406;
Большесельский МР - 351:
Некоузский МР - 554;
Любимский МР - 329;
Первомайский МР - 315;
Брейтовский МР - 198.