Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 июня 2021 года: за неделю 21 человек умер, госпитализированных больше тысячи

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Всего выздоровлений в Ярославской области: 40 292

Умерли в Ярославской области: 661 человек (+3)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых

В Ярославской области ситуация с коронавирусом становится все хуже. За неделю скончался 21 человек, число госпитализированных превысило 1000. Сейчас на койках в стационарах региона находится 1024 пациента (на прошлой неделе – 671). У 659 человек COVID-19 подтвержден, у 365 – типичная клиника болезни.

Как сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, больше 100 пациентов - в крайне тяжелом состоянии. Ситуация потребовала вновь ввести ряд ограничений, которые начали действовать с 17 июня.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 22407;

Рыбинск – 3953;

Ростовский МР - 2279;

г.о. Переславль-Залесский - 2427;

Тутаевский МР -1473;

Ярославский МР - 1522;

Угличский МР - 1633;

Борисоглебский МР - 1045;

Некрасовский МР -1112;

Гаврилов-Ямский МР – 838;

Пошехонский МР - 660;

Рыбинский МР - 541;

Даниловский МР - 478;

Мышкинский МР - 406;

Большесельский МР - 351:

Некоузский МР - 554;

Любимский МР - 329;

Первомайский МР - 315;

Брейтовский МР - 198.