В Ярославской области вновь увеличивают число COVID-коек

Больницы Ярославской области вновь готовят к приему пациентов с коронавирусом и подозрением на него Фото: Алиса ТИТКО

Больницы Ярославской области вновь готовят к приему пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

В больнице №3 Ярославля число COVID-коек увеличивается до 135. В больнице №3 Рыбинска – до 80. В Ярославской районной больнице подготовлены 160 коек, больнице №9 – 120.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, в больнице №9 приостановлен прием пациентов в урологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. Урологические больные будут госпитализироваться в областную клинику, неврологические – в больницу №2, а терапевтические по экстренным показаниям – в Центральную городскую больницу.

Ростовская ЦРБ частично также переходит на работу с COVID-пациентами. Здесь уже перепрофилированы 30 коек.

- В нашем регионе как и в целом в стране, наблюдается рост числа госпитализированных с COVID-19, поэтому разворачиваем дополнительные койки для их лечения, - сказал губернатор Дмитрий Миронов. - Сегодня в Ярославской области действует 945 «коронавирусных» коек, из которых около 200 были введены с начала июня. И планируем открывать дополнительные. Почти полтора года мы живем в условиях, когда вирус действительно угрожает каждому человеку. Многие успели понять насколько это опасная и коварная болезнь. Поэтому прошу вас не пренебрегать своим здоровьем и соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.