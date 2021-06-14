"Я сам туда приду и сяду": в Ярославле пытаются остановить снос исторического здания

Во дворе дома №14 снова были замечены экскаватор и рабочие. Фото: со страницы ВКонтакте Андрея Ковалева

В Ярославле собственник во второй раз попытался снести историческое здание 1957-го года постройки. Речь идет о доме 14А на улице Чайковского в «актерском квартале».

Первая попытка сноса была предпринята 12 июня. Представители администрации Кировского и Ленинского районов и правоохранительные органы быстро прибыли на место происшествия, но к этому времени и собственник здания, и рабочие уехали.

Сегодня, 14 июня, ситуация повторилась: во дворе снова были замечены экскаватор и рабочие.

- Плевок нам в лицо! Плевок в каждого ярославца! По моим сведениям, собственник не живет в Ярославле уже много лет, так какое право этот заезжий гастролер имеет рушить нашу старину? - возмущается депутат Ярославской областной Думы Андрей Коваленко.

Депутат назначил на 16:30 сбор с жителями, представителями мэрии и активистами, на котором будут решать вопрос о сохранности объекта.

- Если нужно будет, вместе организуем круглосуточное дежурство. Я сам туда приду — пускай кто смелый, попробует подъехать. С завтрашнего дня уйдут все необходимые запросы в прокуратуру, - заявил Андрей Коваленко.