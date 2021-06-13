Ярославль: День России – день ее народов

Многонациональная Россия: артисты за сценой ждут выхода к зрителям. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Место слияния двух рек стало символичным для проведения фестиваля национальных культур, организатором которого традиционно является Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России. Концертные программы представителей разных народов слились в один общий праздник. А их культуры – в одну большую, российскую.

Мы попросили прокомментировать ход фестиваля председателя Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России, члена Совета Общественной палаты Ярославской области Нур-Эла Хасиева.

- Нур-Эл Абдулович, давайте будем честны – многие наши соотечественники не воспринимают 12 июня как праздник. Мол, от кого стала независима Россия, приняв декларацию о суверенитете в 1991 году? Какой смысл в эту дату вкладываете вы? Почему организовали фестиваль?

- Для нас смысл очевиден. День России – это праздник единения всех ее граждан. Была такая общность – советский народ. Как бы наши предки победили в Великой Отечественной войне, если бы не были едины? Сейчас мы живем в России – 193 этноса, 4 главных мировых религии. И мы сильны своим единством, пониманием того, что идем плечом к плечу, что у нас общая Родина – одна для всех. У нас общее прошлое, и общее настоящее. У нас общие надежды на будущее – мирное и благополучное.

Своими талантами ярославцев и гостей города радовали взрослые и дети. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Традиционный фестиваль национальных культур «Ярославские гуляния» удался, порадовав и горожан, и гостей Ярославля – даже верхний ярус набережной был полон зрителями, люди стягивались к Стрелке – шли на звуки музыки, живых голосов.

Нур-Эл Хасиев улыбался: приятно сделать людям приятное! Правда, в разговоре с нами отметил: фестиваль – яркий праздник, но главная работа Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России в другом. Оно не всегда побеждает в борьбе за гранты – столичные эксперты хотят больше «креатива». А ярославцы сосредоточены в основном на каждодневной работе – с правительством региона, властями муниципальных образований и поселений, правоохранителями, диаспорами, мигрантами. Гармонизация межнациональных отношений по-ярославски – это не шоу, а решение реальных проблем, адресная и предметная работа с людьми. Именно на это нацелена недавно принятая правительством области подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» государственной программы «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы. Результат в том, что в Ярославской области нет межэтнических конфликтов. Наверное, это и должно быть главным критерием оценки совместных действий представителей диаспор и властей региона.

Верхний ярус Волжской набережной был заполнен зрителями. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Добавим, что на фестивале в «Ярославские гуляния» выступили не только ярославцы, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного.

- Ландшафт у нас, конечно, совсем разный, а вот погода – одинаковая, - смеялся под мелким дождиком Зелимхан Бадаев, приехавший на концерт из Чечни. Зелимхан зажег публику лезгинкой, порадовал своим выступлением. Молодой артист – номинант главной кавказской музыкальной премии «Серебряный кувшин».

- Я был рад возможности приехать в Ярославль, выступить здесь, - признался нам Зелимхан. – Мы знаем, что сильны и непобедимы, когда мы вместе!

Компанию гостям из Чечни на сцене составили, конечно, русские. А еще – представители украинской, белорусской, армянской и польской культур... Были даже индийские танцы – большая Россия богата талантами!

Отметим, что фестиваль прошел в рамках реализации подпрограммы правительства области «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.