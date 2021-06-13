Ярославль, День России: от шашки до песен

Мастер-классы для юных ярославцев. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Вчера, в День России, юные ярославцы разных национальностей вновь познакомились с традициями друг друга. И провели общий праздник на Первомайском бульваре – там состоялся фестиваль «МежФест».

В обычном общении дети обычно и не задумываются, кто из них какой национальности. Все они – граждане России. Но, конечно, каждый знает, откуда он родом, кто его родители, и ценит это.

Казаки и горцы, степняки и таежники – на празднике в Ярославле все были единым народом России. Дети чувствуют дружбу лучше всех.

Мы пообщались с ребятами из клуба «Казарла». Название расшифровывается просто – казачья рубка. Шашкой. Все ребята были рады видеть друзей. Встречаются с другими детьми не впервые. Говорят: если нужно- готовы вместе защищать Родину. И всегда рады дружить в общем доме,– большой России.

Нур-Эл Хасиев, руководитель Ассамблеи России в Ярославской области, организовавшей выставку национальных костюмов России. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

На мероприятии детей ждали всевозможные развлечения в стилистике праздника. Особенно интересны детям были выставка национальных костюмов народов России (ее организовало Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России) и мастер-класс по изготовлению русских народных кукол.

Юные казаки с шашками с удовольствием фотографировались в папахах горцев: «Мы – один народ!»!

И это замечательно. С самого детства должно формироваться осознание новыми поколениями ярославцев своей личной сопричастности к судьбе многонационального Отечества. Его внутреннему единству и прочности. Народов много – страна одна! И инструменты, которые имеет в своем распоряжении правительство области, должны в этом эффективно помогать, как, например, недавно принятая Правительством области подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» государственной программы «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025годы. Пример этому - фестиваль "МежФест".