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Кострома 12 июня 2021 18:21

"Скинул очки и полез": житель Костромы рассказал, как спасали детей из пожара

Трое костромичей эвакуировали ребят из горящей квартиры по водосточной трубе
Полина Вачнадзе
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Житель Костромы Иван Потемин рассказал, как спасали детей из пожара. Скриншот с видео

Житель Костромы Иван Потемин рассказал, как спасали детей из пожара. Скриншот с видео

Полыхает квартира на третьем этаже, на водосточной трубе - двое мужчин, у каждого в руках по ребенку, еще один мальчик находится в горящем помещении. Такую картину в своем дворе застал житель Костромы Иван Потемин, когда по звонку жены, сообщившей о пожаре, примчался домой.

- Позвонила супруга, сказала, что у нас соседи горят. Все бросил, через 2-3 минуты уже заехал во двор. Смотрю, на трубе висят двое: Станислав держит ребенка и Джамал тоже держит ребенка. Скинул очки и полез третьим, - рассказывает о событиях того дня Иван.

Квартира на последнем этаже трехэтажки в микрорайоне Венеция Костромы загорелась на прошлой неделе. Трое детей двух, трех и десяти лет остались дома одни. Средний ребенок начал играть с зажигалкой и случайно поджег диван на кухне. Соседи вызвали пожарных, а мужчины бросились доставать ребят из огня. Кадры спасения детей по водосточной трубе облетели все соцсети.

- Каждый бы так сделал. Прибежал на помощь, видя, что дети, что начинает загораться твоя квартира, - говорит Иван.

По его словам, верно себя повел старший мальчик: он не стал паниковать, а когда увидел, что пришла помощь, сначала передал из окна малыша, потом среднего ребенка и только потом вылез сам.

По словам очевидцев, первым на водосточную трубу бросился Станислав Смирнов, следом за ним полез Джамал Гассоян. Известно, что ни дети, ни взрослые не пострадали. Но кухня в квартире, где жила многодетная семья, выгорела полностью. С огнем пожарные боролись около 40 минут.

Происшествия: ЧП