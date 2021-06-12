Дмитрий Миронов принял участие в торжественных мероприятиях в Переславле

Дмитрий Миронов и Игорь Щеголев возложили цветы к памятнику Александру Невскому. Фото: Правительство Ярославской области

Праздничные мероприятия организованы правительством области на нескольких площадках. Утром в храмах прошли Божественные литургии. От Спасо-Преображенского собора паломники прошли крестным ходом до Свято-Никольского женского монастыря. Днем сюда доставили ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского. Исторический крестный ход начался в Москве в храме Христа Спасителя. А в соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери состоялось торжественное открытие фотовыставки «Во имя святого князя», подготовленной Санкт-Петербургской митрополией.

Светские мероприятия в городском округе начались с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Невскому на Красной площади. В церемонии приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

– Сегодня 800-летие со дня рождения князя отмечается по всей стране. Но здесь, в Переславле-Залесском, эта дата переживается с особым чувством, - отметил Дмитрий Миронов. - Ведь именно в этом древнем городе он родился, здесь он был крещен в Спасо-Преображенском соборе, стены которого и сегодня остаются свидетелями тех далеких дней. Восемь веков назад по этой земле Александр делал свои первые шаги, как великой полководец и дипломат. Очень символично, что именно сегодня переславцы празднуют и День города. Я поздравляю вас с Днем России, 800-летием со дня рождения Александра Невского, и с Днем нашего замечательного города. Желаю вам мирного неба, процветания, здоровья и семейного счастья!

- Дорогие гости праздника! Я сердечно поздравляю вас с этим тройным событием, которое мы сегодня отмечаем. Помимо того, что это 800-летие со дня рождения на переславской земле святого благоверного князя Александра Невского, это еще и День России и день вашего города, - сказал Игорь Щеголев. - И, конечно, глубоко символично, что один из главных праздников нашей страны совпадает с юбилейной годовщиной рождения одного из величайших деятелей нашей родины. Именно из Переславля пошел род Александра Невского, потомки которого и стали основателями великого Московского государства, которое впоследствии стало Российской империей, Советским союзом, а сейчас является Россией. Торжества проходят сегодня и в Москве и по всей стране.

Переславцам и гостям города праздник очень понравился. Фото: Правительство Ярославской области

На Народной площади 800 участников сводного хора исполнили Гимн России. А в небе выступала авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Программу продолжили концерт Государственной академической хоровой капеллы имени Александра Юрлова и областной фестиваль народного творчества.

Параллельно для жителей и гостей региона проходят ярмарка ярославских ремесленников «Яркрафт» и фестиваль мороженого, фестиваль «Традиции русского воинства» с участием клубов исторической реконструкции, а также организована презентация туристических маршрутов к 800-летию Александра Невского от центра развития туризма «Ярославия».

Выступает авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Фото: Правительство Ярославской области

В Переславском музее-заповеднике сегодня открылась историческая экспозиция «Переславль-Залесский – родина Александра Невского». Здесь можно увидеть такие реликвии, как, например, гробница князя Ивана, внука Александра Невского, археологические находки из культурного слоя города XII – XVII веков. Выставка будет дополнена современными мультимедийными технологиями, позволяющими погрузиться в эпоху русского Средневековья.

Этот праздничный день в Переславле-Залесском завершится концертом творческих коллективов региона и заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также фейерверком.

На Волжской набережной и Стрелке в Ярославле в этот день также проходит развлекательная программа. Ее центральным событием станет авиашоу группы высшего пилотажа «Стрижи», которое стартует в 17 часов.