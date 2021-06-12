"Нашу историю окрыляет двуглавая птица": инженер из Ярославля записал рэп ко Дню России

Инженер-испытатель Ярославского моторного завода Илья Бондаренко снял клин и записал рэп ко Дню России. Скриншот с видео

Инженер-испытатель Ярославского моторного завода Илья Бондаренко поздравил всю страну с Днем России. К 12 июня он написал рэп о Родине и родных местах и снял клип, который разместил на YouTube. В съемках, а также исполнении рэпа приняли участие коллеги Ильи Бондаренко, сотрудники ЯМЗ.

Патриотический текст, красивые места России и Ярославской области - ролик постепенно набирает просмотры и обещает стать таким же популярным, как и клип, записанный два года назад.

В 2019 году рабочие ЯМЗ зачитали рэп против санкций США, под которые попала компания ГАЗ. Тогда в социальных сетях развернулся масштабный флешмоб#SaveGAZ, к которому присоединились и сотрудники ярославского завода.