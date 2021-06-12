Дмитрий Миронов вручил жителям Ярославской области государственные и региональные награды

Все награжденные - настоящие профессионалы в своем деле. Фото: Правительство Ярославской области

Участие в торжественном мероприятии принял также и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

– Поколения предков веками самоотверженно строили величие нашей страны, доблестно защищали ее. Храня верность традициям патриотизма и гражданственности, сегодня именно вы вносите свой вклад в процветание Отечества. В Ярославской области много талантливых, увлеченных, самоотверженных людей, отдающих свои силы, знания и опыт для развития региона. Каждый, кто присутствует сегодня в этом зале, является настоящим профессионалом. Ваш вклад в реализацию важнейших проектов в экономике, науке, культуре, образовании, социальной сфере получил достойную оценку. Наш регион не случайно называют «территорией первых», – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня среди награжденных есть и медицинские работники. Именно вы первыми приняли вызовы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Благодаря вашим знаниям и профессионализму, удалось не допустить взрывного распространения вируса, спасти сотни жизней. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш очень нужный и благородный труд.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм ордена Пирогова удостоен заведующий отделением клинической больницы имени Н.А. Семашко Алексей Фомин. Медаль Луки Крымского вручена медицинской сестре 2-й клинической больницы Екатерине Куделиной. Двум их коллегам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Победителю конкурса 2021 года в сфере социальных и гуманитарных наук Роману Фролову вручено свидетельство о присуждении гранта в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук».

Почетной грамоты Президента России за многолетнюю добросовестную работу удостоена учитель Нагорьевской средней школы Наталия Леонтьева.

Дмитрий Миронов вручил медаль «За труды во благо земли Ярославской» I степени члену регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Анатолию Сергееву.

Почетным знаком Алексея Петровича Мельгунова награждены врач – анестезиолог-реаниматолог клиники «Константа» Владимир Соловьев, директор Центральной городской больницы Сергей Луганский, главный врач Ярославской областной психиатрической больницы Александр Петров, ректор ЯГПУ имени К.Д. Ушинского Михаил Груздев, управляющий отделением по Ярославской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев, генеральный директор АО «Русские краски» Валерий Абрамов.