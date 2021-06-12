В Ярославле проходит ралли классических автомобилей Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, В День России, на Советской площади в Ярославле прошло ралли классических автомобилей "Медведь". В нем приняли участие 40 ретромашин 1970-90-х годов выпуска. Ярославцы смогли посидеть в них, сфотографироваться на их фоне и узнать историю каждого авто.

Ярославцы смогли сфотографироваться на фоне ретроавто Фото: Мэрия Ярославля

- Пару десятилетий назад о таких машинах мечтал каждый, от маленького мальчика до взрослого мужчины. В нынешнее время автомобили выглядят однотипно, а у ретромашин есть изюминка. Сейчас они привлекают внимание людей на улице. Ну и, конечно же, дети могу прикоснуться к истории, посидеть внутри и узнать на чем не так давно ездили их отцы и деды. Большое спасибо организаторам за такие выставки и за то, что хранят легендарные автомобили советского автопрома, - сказал житель Ярославля Александр Павлов.

Выставка заинтересовала и детей, и взрослых Фото: Мэрия Ярославля

После выставки пройдет ужа ставший традиционным автопробег. Ретромашины проедут через Рыбинск, Мышкин и Углич.

В этом году и ралли, и автопробег посвящены 80-летию легендарной "Катюши". К 75-летию Победы ярославские студенты и их наставники построили два миномета.

В этом году и ралли, и автопробег посвящены 80-летию легендарной "Катюши" Фото: Мэрия Ярославля

- Одна из них базируется на шасси International M-5-6. Батареей таких установок командовал наш земляк Михаил Николаевич Пеймер. Сегодня это единственный в мире экземпляр. В создании машин приняло участие более десятка промышленных предприятий, - рассказал руководитель проекта «Машины Победы» Андрей Лагузов.

Ретромашины проедут через Рыбинск, Мышкин и Углич. Фото: Мэрия Ярославля

В День России в Ярославле проходят мероприятия на 16 площадках. Подробнее программу можно уточнить здесь.