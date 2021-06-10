До сих пор не извинился: в Ярославской области подросток поджег 13-летнюю девочку

В Ярославской области подросток кинул в компанию девочек бутылку с горящим бензином Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Страшный случай произошел на стадионе в Гаврилов-Яме Ярославской области: 14-летний подросток кинул в компанию девочек горящую бутылку с бензином.

- Шла подготовка к празднику. Видимо, косили поле и оставили канистру с бензином. Ей воспользовались подростки. Мальчик из канистры перелил жидкость в бутылку и поджег. Когда она загорелась, он кинул ее в толпу девчонок-подростков. Эта жидкость попала на одну из них. Загорелись волосы, жидкость потекла на спину. Девочка кричала «почему я?», - рассказывает Нина Клячина.

На руках и спине у девочки остались ожоги, волосы превратились в черный комок. От более серьезных последствий девочку спас капюшон. Ребенок сейчас очень переживает: и из-за испорченной внешности, и из-за танцевальных выступлений, которые пришлось отменить из-за сгоревших волос.

- Лицо не пострадало, пострадала душа. Ей надо было выступать на празднике. А там нужны волосы. И все отменили. И вообще, это чудо, что так все обошлось, - говорит Нина Клячина.

Но особенно родных пострадавшей возмущает, что перед девочкой никто даже не извинился:

- Никто не извинился перед девочкой, перед родителями. Видимо, родители мальчика считают, что все обойдется. Видимо, они не понимают, что значит для 13-летней девчонки потерять волосы. Я уж не говорю об ожогах.

Как сообщили в администрации Гаврилов-Ямского района, по сообщению о происшествии проводится проверка: подключились сотрудники полиции и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.