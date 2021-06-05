Синоптики рассказали, каким будет лето-2021 в Ярославской области

Долгосрочный прогноз говорит, что лето ожидается «вполне комфортным» Фото: Полина Вачнадзе

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, каким будет лето этого года. Долгосрочные прогнозы говорят о довольно комфортных температурах в Центральной России, в том числе и в Ярославской области, на протяжении всех трех месяцев.

- Средняя температура воздуха за все лето лишь немного – на 0,5-1,5 градуса – превысит многолетние показатели. Норма: ночью +12,3 градуса, днем +22,1. Недобор по осадкам составит всего 10-20% (норма 246 миллиметров). В целом лето будет умеренно теплым и засушливым, то есть таким, каким оно и должно быть в средней полосе России, - рассказали в Центре.

В июне, несмотря на довольно прохладный его старт, уже в эти выходные, 5 и 6 июня, будет довольно тепло. Завтра, в субботу, в Ярославле солнечно и +22 градуса, в воскресенье малооблачно и +25.

Во второй декаде месяца температура днем будет колебаться от +22 до +25, вода в водоемах прогреется до +18…+20 градусов. А это значит, что купальный сезон можно будет считать открытым. В конце первого месяца лета станет жарче и будет больше солнечных дней.

- На макушке лета – в июле – температура воздуха прогнозируется на 0,5 градуса выше нормы, количество осадков из-за периода активных гроз и ливней может превысить норму на 20%, но это не означает, что месяц будет дождливым, - рассказали синоптики Центра «Фобос».

В августе среднемесячная температура днем окажется выше показателей метеостатистика лишь на 0,5-1 градус.

- Каких-то масштабных и затяжных экстремальных погодных сценариев на данный момент не ожидается. Однако без локальных опасных и стихийных явлений, прогнозирование которых осуществляется в рамках краткосрочного и среднесрочного прогнозов, конечно же, не обойдется. Степень достоверности прогноза на сезон составляет 60-70%, - напоминают синоптики.