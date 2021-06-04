Житель Костромы сделал устройства для наблюдения и продал их сотруднику полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Костромской области признал 39-летнего местного жителя виновным в незаконном изготовлении и сбыте специальных технических средств для негласного получения информации.

Мужчина хорошо разбирался в компьютерной технике и радиоэлектронике, но свои знания направил не совсем в благое русло. Он сделал два устройства с вмонтированными видеокамерами и микрофонами, с помощью которых можно было негласно получать информацию. Эти устройства костромич продал сотруднику полиции, проводившему оперативно-розыскные мероприятия, по четыре тысячи рублей за штуку.

Как сообщили в СКР по Костромской области, свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся. Причем, раскаялся не только на словах, но и делом. Чтобы как-то загладить вред, причиненный преступлением, мужчина пожертвовал деньги в фонд центра помощи детям.

Кроме того, суд назначил ему штраф – 15 тысяч рублей.