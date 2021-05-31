Губернатор Ярославской области: «Мы сохраним детали и черты города, которые появились благодаря Яну»

Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи со смертью Яна Левина. ФОТО: страница Дмитрия Миронова, "Фейсбук"

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким Яна Левина. 30 мая известный ресторатор и краевед скончался в больнице Санкт-Петербурга от коронавируса.

- Вчера поздним вечером стало известно о безвременном уходе писателя, краеведа, путешественника и настоящего ярославца Яна Левина. Я никогда не знал Яна лично, но Ярославль – город, который он искренне любил и создавал как краевед, ресторатор, как певец ярославской старины и современности. Он был и навсегда останется в истории нашей земли как один из неравнодушных, деятельных и созидательных людей.

Он ушел слишком рано, на самом взлете, когда оставалось столько нереализованного, важного, интересного. Мы, конечно, сохраним память и те детали, черты города, которые появились благодаря Яну, - написал на своей старице в «Фейсбуке» глава региона.

Многие ярославцы уже выразили свои соболезнования родным и близким Яна Левина. Появилась идея назвать одну из улиц Ярославля его именем и она уже нашла отклик у горожан.

- Отношение Яна к Ярославлю – это особая тема. Он не просто восхищался им, не просто писал о нем, как многие. Он любил город деятельной любовью. Он учил нас видеть Ярославль (как, впрочем, и другие города и страны) не с парадной стороны, многократно описанной в путеводителях, а в мелочах, в деталях, которые замечал только он, но которые и делают наш город своеобразным и неповторимым. А еще он сам формировал пространство города, создавая немыслимые до него городские достопримечательности, да и сам к своим неполным сорока стал городской легендой. Он уникален и неповторим. Вряд ли кто-то сможет сделать в Ярославле что-то подобное тому, что сделал Ян. Без него вообще будет хуже, чем с ним. Не растерять бы то, что им создано. Не утратить бы то умение видеть родной город, которое он нам подарил, - написал Михаил Нянковский.