Сотрудники Центробанка и УМВД по Ярославской области рассказали о преступных схемах Интернет-мошенников

Ярославцы стали жертвами Интернет-мошенников, об этом рассказали сотрудники Банка России и УМВД России по Ярославской области. Фото: Влада Красоткина

Через Интернет можно делать абсолютно все: от покупки хлеба до контроля сбережений в банке через мобильное приложение. Режим "онлайн" очень удобно вписывается в ритм жизни современного человека.

Но в любой новой и перспективной отрасли появляются фигуры, которые везде найдут уловки для добычи легких денег. Речь идет об Интернет-мошенниках, которые существенно портят жизнь человека в мировой сети и обворовывают его карман.

Во время вспышки коронавирусной инфекции в 2020 году люди намного чаще стали пользоваться электронными платежными системами, где достаточно внести данные с карточки, чтобы совершить покупку. За прошедший год в России мошенники совершили 773 тысячи преступлений. Это на 32% больше, чем в 2019 году. А суммы переводов увеличились на 52% - злоумышленники "заработали" 9,8 миллиардов на сбережениях россиян.

Ярославцы тоже попались на удочки мошенников. За четыре месяца 2021 года количество IT-преступлений в области выросло на 46,8%.

- По итогам 2020 года Банк России отмечает снижение возврата денежных средств. Всего банки возместили населению 11,3% от похищенных средств- это свыше миллиарда рублей. Деньги не возвращаются, если банк доказывает, что клиент нарушил правила безопасного использования карты. Именно поэтому такой низкий процент возвратов. Если вдруг вы попались на уловки мошенников, то необходимо сделать три быстрых шага: заблокировать счет специальным звонком, направить обращение в подразделение банка и обратиться в полицию. Эта схема позволит остановить списание денежных средств и сформировать базу данных, которая поможет предотвратить будущие преступления. Для защиты население, Банк России блокирует рабочие номера мошенников, по которым они звонят жителям - за 2020 год было заблокировано 26 тысяч. Также было заблокировано около 8 тысяч фишинговых сайтов, - рассказал заместитель управляющего Ярославского отделения Банка России, Евгений Ефремов.

В финансовые преступные схемы, к несчастью, попадают ярославцы всех возрастов. Но чаще всего- пенсионеры, для которых информационное пространство новая и непривычная сфера. На 21,9% в регионе возросло число мошенничеств в отношении пожилых жителей. Но от страха потерять средства на уловки злоумышленников ведутся и молодые люди. В Ярославской области на "безопасный счет" переводили деньги даже сотрудник банка и программисты.

- Сложность в раскрытие Интернет преступлений заключается в погоне за мошенниками, которые быстро избавляются от следов. Нам необходимо быстро получить информацию о телефонных соединениях, переводах и прочем. К сожалению, быстро это сделать не получится, потому что существует закон о банковской деятельности и другие тонкости. Сейчас полиция, конечно, получает данные о преступлении в два раза быстрее, но нужно понимать, что срок между звонком злоумышленника и переводом денежных средств - кратчайший, может занимать даже одну минуту. Тяжело доказать вину, ведь мошенники избавляются от телефонов и карт сразу после "работы". Если вы стали жертвой мошенников, то обязательно обращайтесь в полицию. Одно преступление может остаться не раскрытым, а если есть определенная система и обращения, то задача специалистов в раскрытие упрощается, - рассказал заместитель начальника УМВД России по Ярославской области, Дмитрий Жигарев.