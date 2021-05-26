В Ярославле начал работать высокотехнологичный Городской диспетчерский пункт «Росcети Центр»

В зале Городского диспетчерского пункта диспетчеры в режиме реального времени контролируют работу более 12 тысяч километров линий электропередачи и свыше 3,5 тысячи трансформаторных подстанций. Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

Новые технологии - новые возможности

В зону оперативно-технологического управления ГДП вошли электрические сети напряжением 0,4-10 кВт города Ярославля и четырех районов области - Ярославского, Большесельского, Тутаевского и Некрасовского. В зале с огромными мониторами диспетчеры в режиме реального времени контролируют работу более 12 тысяч километров линий электропередачи и свыше 3,5 тысячи трансформаторных подстанций.

- Это наша системная работа, мы преобразовываем весь контур оперативно-технологического управления в зоне ответственности «Росcети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», - рассказал нам Игорь Маковский. - Открытие в Ярославле городского диспетчерского пункта - важное событие для энергетиков Ярославской области, он включает в себя несколько районов ответственности за качество эксплуатации электросетевого комплекса и, как следствие, электроснабжение более 750000 потребителей. Ну а если говорить об объеме эксплуатируемых сетей, то это примерно 60 процентов всего электросетевого комплекса Ярославской области.

По словам Игоря Маковского, сегодня диспетчер, благодаря входящим в Городской диспетчерский пункт системам и информационно-аналитическому комплексу, может в режиме реального времени наблюдать за состоянием сети, а в случае каких-либо технологических нарушений или иных событий - в автоматизированном удаленном режиме управлять коммутационными аппаратами, интеллектуальными сетями и оборудованием. Уровень внедренных в электроэнергетике технологий таков, что теперь в нештатных ситуациях уже далеко не всегда требуется непосредственное участие бригад работников «Ярэнерго» - возникающие проблемы можно решать удаленно. Во время открытия Городского диспетчерского пункта работники компании продемонстрировали такие возможности: автоматика без участия человека может определить повреждение, изолировать его и перевести энергоснабжение электропотребителей на другие мощности, не прерывая его. Уже есть отдельные районы, где полностью внедрена такая система распределенной автоматизации.

Что в конечном итоге от внедрения новых технологий получает потребитель?

- Мы привели сеть в порядок и постоянно наблюдаем за ней, а это означает снижение количества аварий, повышение надежности. Кроме того, мы более оперативно восстанавливаем электроснабжение, если они все-таки происходят. Дополнительная опция, которая появилась в Ярославле впервые, - отдельный диспетчер по управлению наружным освещением областного центра, - поясняет Игорь Маковский.

Игорь Маковский дал команду на ввод в работу нового Городского диспетчерского пункта (ГДП) филиала «Ярэнерго». Фото филиала « Россети Центр Ярэнерго»

Свет улиц Ярославля

В состав Городского диспетчерского пункта вошел специально созданный центр управления и мониторинга качества уличного освещения. Новшество позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации в системе наружного освещения и в минимальные сроки устранять нарушения.

Напомним, что сотрудники «Росcети Центр» в рамках энергосервисного контракта с администрацией областного центра заменили более 27,5 тысячи устаревших светильников на светодиодные.

- Открытие высокотехнологичного городского диспетчерского пункта и запуск системы наружного освещения Ярославля после реконструкции - один из наглядных примеров сотрудничества правительства области и «Росcети Центр». Конечно, это лишь один из множества проектов, которые реализуются на территории региона с участием компании и ее ярославского филиала. Сейчас одна из важнейших задач - обеспечение надежности электросетевого хозяйства, снижение аварийности. Наши жители должны быть довольны качеством поставляемых услуг. Ценим понимание компанией существующих проблем и стремление их решить. Готовы оказывать необходимое содействие со своей стороны, - отмечает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Модернизация системы уличного освещения в последние месяцы существенно повысила освещенность улиц Ярославля, комфорт и безопасность пребывания жителей и гостей столицы Золотого кольца.

- Работу энергетики «Ярэнерго» завершили досрочно - не в сентябре, как было прописано в контракте, а в мае, - говорит генеральный директор «Росcети Центр» Игорь Маковский. - В течение трех месяцев в Ярославле не только заменили более 27 тысяч светильников, но и заново построили систему управления ими. Теперь диспетчер в Городском диспетчерском пункте в удаленном режиме постоянно наблюдает за тем, насколько качественно освещаются улицы Ярославля.

Игорь Маковский подчеркивает:

- Сейчас мы применяем более жесткие регламенты к наружному освещению. Любой негорящий светильник сразу виден диспетчеру, и для нас это - событие, которое требует немедленного вмешательства, восстановления освещения. Мы будем качественно выполнять эту работу, в том числе используя созданную инфраструктуру - новый, высокотехнологичный и высокоавтоматизированный Городской диспетчерский пункт.

Постоянная готовность

Разумеется, руководителя компании спросили и о том, как была оценена деятельность «Ярэнерго» в минувшую сложную зиму.

- По итогам отопительного сезона мы дали положительную оценку работе ярославских энергетиков, - ответил Игорь Маковский. - Как вы помните, зима оказалась неоднозначной: были и оттепели, и морозы, причем они смещались по календарю, отходя от тех дат, к которым традиционно готовятся энергетики. Появлялись и сильные ветровые нагрузки. Несмотря на все это, ярославские энергетики с достоинством прошли осенне- зимний период, общее количество аварий снизилось почти на треть. Сократили ярославцы и время реагирования на технологические нарушения в сетях, в среднем оно составило чуть более одного часа. В итоге им была поставлена оценка «хорошо». Твердое «хорошо»! Компания благодарна за хорошую работу коллективу своего филиала, всем нашим ярославским энергетикам. Сейчас развернута работа по подготовке к новому осенне- зимнему сезону. Планы выполняются на 100 процентов.

Энергетики на льду

Приятной для Игоря Маковского частью визита в Ярославль стала и встреча с хоккеистами-энергетиками.

- Ярославль в этом году стал столицей нашего корпоративного хоккейного чемпионата, который проводится уже в седьмой раз, - напомнил Игорь Маковский. - Наши хоккеисты и те болельщики, которые в условиях пандемии смогли поехать на турнир, собрались в Ярославле. Конечно, выбор места не случаен: ярославский «Локомотив» трижды становился чемпионом России, и наши хоккеисты рады возможности биться за победу на ярославском льду. Тем более что борются они не только за звание корпоративного чемпиона, но и за право представлять компанию на турнире ПАО «Россети» - крупнейшей в России и мире энергетической компании, обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии. Мы уже трижды становились ее чемпионами. А еще - выступать на турнире отрасли, где представлены также нефтяники, и газовики. В прошлом году мы впервые стали чемпионами и там.

Что ж, пожелаем энергетикам новых побед - и в работе, и в спорте.