Глава ярославского МЧС назвал причины весенних подтоплений в регионе

В воде оказались 422 садовых участка, набережные в Ярославле и Рыбинске. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

В Ярославской областной думе вчера, 25 мая, обсудили гидрологическую обстановку, которая сложилась в регионе весной. В конце апреля – начале мая область затопило, в воде оказались 422 садовых участка, набережные в Ярославле и Рыбинске. Садоводы, которые в майские праздники не смогли попасть на свои огороды, записали видеообращение к Генпрокурору.

Практически полностью повторилась история 2020 года, правда, чуть с меньшими последствиями. В прошлом году из-за многокилометровых заторов в зоне подтопления оказались более 1000 дачных участков в 14-и СНТ Ярославля и Ярославского района.

- Особенность ситуации в том, что подтопления повторяются. Нам необходимо выяснить причины этого. Это природное явление или страдает система регулирования? - уточнил председатель облдумы Михаил Боровицкий.

По словам начальника ГУ МЧС России по Ярославской области Олега Бочарова, есть несколько основных причин подтопления:

- ошибки в прогнозировании гидрометеорологических явлений, которые влияют на притоки и планирование режима работы гидроузлов Рыбинской и Нижегородской ГЭС;

- отсутствие краткосрочного прогноза по объемам боковых притоков водохранилища;

- недостаточное взаимодействие в действиях межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Волжско-Камского каскада.

- Когда принимались решения по установлению режимов работы гидроузлов, не учитывалась фактически складывающаяся обстановка. Решения принимались уже после возникновения неблагоприятных явлений и после вмешательства руководства, - пояснил Олег Бочаров.

Как отметил руководитель регионального департамента охраны окружающей среды Дмитрий Пеньков, пока межведомственная рабочая группа собиралась, принимала решения, вода прибывала. И произошла потеря времени. А из-за дождей за 1-2 дня приток водохранилища увеличился в три раза.

- Проблема подтоплений - чрезвычайно болезненная тема для многих областей. Уже подготовлены рекомендации в адрес различных ведомств, которые вовлечены в регулирование режима всего Волжско-Камского каскада. Мы бы хотели, чтобы система регулирования была прозрачной для регионов, чтобы она функционировала не только в интересах водного транспорта, но и с учетом обеспечения безопасности территорий, - сказал Михаил Боровицкий. – Дума с привлечением законодателей соседних регионов планирует принять обращение в адрес председателя Правительства Михаила Мишустина, чтобы уже построенное Чебоксарское водохранилище было запущено в полном объеме. Это позволит в значительной мере снизить нагрузку на Рыбинское водохранилище. На сегодня оно, по сути, единственное водохранилище, обеспечивающее весь судоходный ход до нижней Волги. И в пиковые ситуации его возможностей не хватает.

Также было решено подготовить обращение в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Ведомству предложено руководствоваться краткосрочным прогнозом о притоке в водохранилище, планируя режим работы гидроузлов Волжско-Камского каскада ГЭС.