Всадил нож в спину: житель Ивановской области сделал своего сына инвалидом

Пьяный отец всадил своему 15-летнему сыну нож в спину, сделав юношу инвалидом Фото: Полина Вачнадзе

Житель Вичуги Ивановской области получил 8 лет и 1 месяц лишение свободы за то, что сделал своего 15-летнего сына инвалидом.

Эта трагическая история произошла в городе Вичуга Ивановской области в ночь с 22 на 23 октября прошлого года. Пьяный мужчина вернулся домой из бара и начал искать в квартире деньги для того, чтобы продолжить ночной кутеж. Но деньги куда-то исчезли. Возможно, сам прокутил и забыл, но пьяный человек почему-то решил, что забрал столь необходимые сейчас сбережения его 15-летний сын.

Юноша в это время спал и даже предположить не мог, чем закончится для него эта ночь. А отец тем временем взял кухонный нож и им ударил в спину своего ребенка.

Мальчик проснулся от дикой боли, но не мог пошевелиться, так как не чувствовал ног. Он звал отца, просил вызвать скорую помощь, но равнодушный родитель на мольбы не реагировал – просто ушел спать. До телефона подросток добраться не мог, парализовало ноги…

- Утром отец все же вызвал мальчику врачей, при этом уговаривал не рассказывать правду, а соврать, что он сам поранился, напоровшись на штырь, - пояснили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

В больнице у ребенка диагностировали повреждение спинного мозга. Из-за отца, который не мог себя контролировать, у юноши развился полный паралич нижних конечностей. Теперь мальчик не может ходить. Сейчас он живет вместе со своей тетей: его мать умерла незадолго до случившегося. Но и ей, женщине-инвалиду, тоже доставалось от мужа, любителя спиртных напитков. За год до событий с сыном, мужчина ударил свою супругу, причинив ей легкий вред здоровью. И за это обвиняемый тоже был наказан.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказали в СКР по Ивановской области.