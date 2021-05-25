Партия «Новые люди» научит ярославских школьников быть успешными в бизнесе

ФОТО: Иван Герасимов

Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 граждан России в возрасте от 12 до 60 лет. Выяснилось, что 60% респондентов хотели бы стать предпринимателями. При этом 62% родителей предпочитают, чтобы бизнесом занялись их дети. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, основные причины выбора предпринимательской карьеры, – это независимость, высокий доход, самореализация.

Что же останавливает россиян от того, чтобы начать собственное дело? В большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

Все эти проблемы актуальны и для Ярославской области: меры поддержки начинающих предпринимателей носят точечный характер, огромная проблема для них - получить льготный кредит на развитие или доступ к государственным и муниципальным контрактам. Не хватает и знаний того, как вести дело, участвуя в конкурентной борьбе, как оценивать потребности потребителей товаров и услуг и т.д.

Между тем, опрос учащихся, проведенный студенческой молодежной группой социологических исследований из ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, показал, что именно проблема будущего трудоустройства больше всего волнует молодых людей – ее поставили на первое место 65 процентов опрошенных!

К сожалению, результаты исследование партии «Новые люди» и ВЦИОМ показали: 82% опрошенных считают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

ФОТО: Иван Герасимов

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодежи. А значит, предпринимательство нужно сделать одним из ключевых навыков современного человека – таким же, как базовая грамотность и умение считать.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик -государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - говорит Алексей Нечаев.

Партия «Новые люди» предлагает новый подход к образованию школьников, исходя из накопленного практического опыта. У фонда «Капитаны», который основал Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Ее «Новые люди» и готовы распространить на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

- Нужно массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса. Выпускники университетов должны делиться со школьниками опытом создания первого бизнеса. У нас есть такие выпускники, которые готовы быть наставниками. Они уже передают свой опыт и делятся знаниями, - отмечает Иван Моручков.

Алексей Нечаев подчеркивает: Учить бизнесу должны не школьные учителя, прошедшие какие-то курсы. Передавать опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело. Школьники отлично воспринимают опыт молодых предпринимателей - студентов и выпускников до 25 лет.