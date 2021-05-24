Мэрия Ярославля отчиталась о достижениях в сфере городского транспорта: реакция ярославцев

В рейтинге качества общественного транспорта Ярославль занял 29 место. ФОТО: архив КП

Пресс-служба мэрии Ярославля отчиталась об очередном достижении города, на этот раз в сфере общественного транспорта. По итогам анализа, который проводила компания Simetra, Ярославль поднялся в рейтинге качества ОТ на 7 позиций и занял 29 место из 76. На основу брались данные первого квартала этого года.

- Эксперты проанализировали 44 показателя, по итогам Ярославль занял 29 место. Безусловно, это результат нашей комплексной работы, которую мы начали два года назад. Будем и дальше совершенствовать нашу транспортную систему, чтобы для горожан она стала комфортной и безопасной, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

А дальше в пресс-релизе описывается все то, что было сделано городскими властями для блага пассажиров.

Первое: удалось стабилизировать деятельность городских транспортных предприятий ПАТП-1 и ЯрГЭТ.

Второе: с 2019 года ПАТП-1 были приобретены 55 современных низкопольных автобусов марки «ЛиаЗ», 18 автобусов особо большой вместимости, так называемых «гармошек». 2013 года выпуска и 10 автобусов среднего класса вместимости 2019 года выпуска. Еще 25 машин в Ярославль пришли из Москвы.

Третье: частично обновлен подвижной состав «Яргорэлектротранса». Куплены семь новых автобусов и 10 машин с пробегом. Выпуск троллейбусов перенесли в депо №2 на лице Гагарина.

Четвертое: на всех маршрутах, которые работают от ПАТП-1 и ЯрГЭТ, можно расплачиваться при помощи банковской карты. Терминалы установлены в 174 автобусах, 65 троллейбусах и 48 трамваях.

Пятое, но самое актуальное: разработана транспортная реформа, которая начнет действовать только в июле этого года, но она уже раскритикована ярославцами. Новую схему можно посмотреть на сайте "Яргортранса".

- Людей бы спросили и на этой основе составляли рейтинги. А мэр пусть к 7 часам с Сокола попробует добраться до Моторного завода, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Татьяна Чистякова.

- Рано отчитываетесь об общественном транспорте. В июле будет катастрофа! – считает Татьяна Знающева.

- Над людьми просто смеются. На этой неделе столько было жалоб, что по часу приходится ждать транспорт. Касается маршрутного такси №46 и автобуса, - уточняет Анна Темникова.

- Пусть в июле приедут оценят комфорт и безопасность. Вот будет комфорт высшего класса. Вспомним 90-е, - пишет Евгения Ярославская.