Топкое место: в Ярославле спасли школьника, который по пояс провалился в глину

Ребенок увяз в глине на месте, где раньше был водоем. ФОТО: «Неравнодушный Ярославль» Telegram

В Ярославле школьник по пояс увяз в глине. О трагедии, которая чуть было не произошла в Дзержинском районе на улице Брагинской, рассказали очевидцы в группе «Неравнодушный Ярославль» в Telegram.

- Школьник в поле по пояс в глину ушел. Кто-то вызвал МЧС, я побежал за тросом автомобильным. Ребенка вытащили, сейчас подход к этому месту МЧСники отгораживают лентой, но что-то мне кажется, что это от школьников не спасет, - рассказывает очевидец ЧП.

По словам местных жителей, раньше на этом поле было небольшое озеро, но его засыпали глиной и «сейчас там адовая топь». Жители Брагино предполагают, что на этом месте скоро будет стройка.