Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 мая 2021 года: скончались 4 ярославца

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 40 512 (+77)
Всего заражений в России: 5 009 911 (+8 406)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 446
Умерли в Ярославской области: 592 человека (+4)
Умерли в России: 118 801 (+319)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим