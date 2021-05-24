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Здоровье24 мая 2021 11:54

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 мая 2021 года: скончались 4 ярославца

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 24 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 40 512 (+77)

Всего заражений в России: 5 009 911 (+8 406)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 446

Умерли в Ярославской области: 592 человека (+4)

Умерли в России: 118 801 (+319)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

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