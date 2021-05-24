В парке «Тайны мира» открылось новая экспозиция «ГИГАНТСКИЕ НАСЕКОМЫЕ»

Истинными владыками суши сейчас являемся не мы с нашими родственниками-позвоночными, а именно насекомые: они превосходят по численности все прочие группы живых существ. Более полутора миллионов описанных видов влияют на развитие наземных экосистем: они и корм, и утилизатор органических отходов, и биомасса. Может быть, и птицы, а в прошлом еще и летающие рептилии - птерозавры, не давали и не дают современным насекомым дорастать до размеров своих гигантских пращуров?

Может быть и так, никто точно не знает. А вот посмотреть на макеты ГИГАНТСКИХ НАСЕКОМЫХ вы можете по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, дом 16а.