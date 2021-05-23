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Здоровье23 мая 2021 13:00

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 мая 2021 года: умер один человек

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 23 мая
Влада Красоткина
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Скриншот Яндекс. Статистика

Скриншот Яндекс. Статистика

Всего заражений: 40 435 (+78)

Всего заражений в России: 5 001 505 (+8 951)

Умерли: 588 человека (+1)

Умерли в России: 118 482 (+357)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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