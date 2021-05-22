Безопасное лето: как провести каникулы так, чтобы не попасть в неприятные ситуации

Простые правила безопасности могут спасти жизнь Фото: УМВД по Ярославской области

Приближаются летние каникулы, а это значит, что большую часть времени дети и подростки будут проводить на улице и чаще всего - без присмотра взрослых. Сотрудники УМВД по Ярославской области напоминают родителям, что перед летними месяцами с детьми нужно провести беседы и еще раз напомнить им правила, которые помогут уберечь от опасности и, возможно, даже спасут жизнь.

Правила простые, но чаще всего о них почему-то забывают. Внушите своим детям шесть "не":

- не открывай дверь незнакомым людям;

- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они ни уговаривали и что бы интересное ни предлагали;

- не разговаривай с незнакомыми и малознакомыми людьми, не бери от них подарки;

- не садись в машину с незнакомыми;

- не играй на улице с наступлением темноты;

- не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми.

Напомните подросткам следующие правила:

- уходя из дома, всегда сообщай, куда и с кем идешь, как с тобой можно связаться в случае необходимости;

избегай случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;

- сообщай по телефону, когда вернешься домой.

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. Нет ли среди его знакомых сомнительных взрослых людей или сверстников, подверженных криминальному влиянию. Постарайтесь изолировать от них ребенка.

Проследите, чтобы ваш ребенок не читал сомнительную литературу и не смотрел такого же рода ролики в Интернете. Проконтролируйте, с кем общается подросток в социальных сетях и мессенджерах.

Расскажите, как вести себя в экстремальных ситуация. Напомните детям еще раз, что в случае опасности они должны позвонить в полицию по номерам 02 или 102 (с мобильного).