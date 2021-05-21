Ярославский завод «Ремпутьмаш» изготовил для РЖД 125 универсальных платформ

Фото предоставлено пресс-службой РПМ

Ярославский завод «Ремпутьмаш» (входит в Группу РПМ холдинга «Синара – Транспортные Машины», СТМ) в первом квартале 2021 года изготовил для ОАО «Российские железные дороги» 125 универсальных платформ ПМ-820 с унифицированным съемным оборудованием для перевозки пакетов рельсовых звеньев рельсошпальной решетки. Машины прошли испытания и отгружены заказчику. Эту технику планируется эксплуатировать на полигонах Красноярской, Свердловской и Западно-Сибирской железных дорог.

- В 2021 году Ярославский завод освоил производство одной из самых крупных комплектующих платформы ПМ-820 – портала для унифицированного съемного оборудования, предназначенного для удержания пакетов звеньев рельсошпальной решетки и крепления ограничительных цепей. Ранее порталы мы заказывали у сторонних поставщиков, увеличение объема компетенций – одна из первоочередных задач нашего предприятия, – пояснил и.о. исполнительного директора Ярославского завода «Ремпутьмаш» Дмитрий Моричев.

Кроме того, были изготовлены две платформы ПМ-820, предназначенные для проведения испытаний, необходимых для продления сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Срок действия предыдущего сертификата истекает в 2021 году. Платформы успешно прошли заводскую часть сертификационных испытаний, теперь им предстоят испытания на полигоне в Белореченске в Краснодарском крае.

Отметим, что на Ярославском заводе «Ремпутьмаш» платформы модели ПМ-820 выпускают более 10 лет. Платформа предназначена для перевозки материалов и оборудования при ремонте железнодорожных путей, что делает ее актуальной для постоянного производства.

Грузоподъемность ПМ-820 – 63 тонны, срок службы – более 30 лет. Унифицированное съемное оборудование, находящееся на платформах, используется для перевозки пакетов рельсовых звеньев длиной 12,5 м и 25 м. Заказчик получает от предприятия полностью готовые к работе комплектные составы.