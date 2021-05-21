ЕГЭ в Ярославской области – 2021: в департаменте образования региона ответили на вопросы об экзаменах

Как будет проходить ЕГЭ в этом году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Незадолго до начала ЕГЭ (расписание можно уточнить здесь) заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева рассказала, как будут проходить экзамены в этом году. Какие предметы, ранее обязательные, теперь можно не сдавать, как должны поступать педагоги, если выпускник почувствовал недомогание, можно ли на время экзамена снять маску и будут ли в этом году использовать «глушилки» для телефонов.

Что сдают?

- Как в этом году будет проходить итоговая аттестация у выпускных классов?

- Если выпускник не планирует поступать в вуз, он может сдать экзамены по двум обязательным предметам – русскому языку и математике – в форме государственного выпускного экзамена.

Если 11-классник идет в вуз, ему необходимо сдать экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не проводится. По необходимости выпускники могут выбрать математику профильного уровня.

Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету – русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору.

- Основное внимание в период экзаменов приковано к 11-классникам. А что ждать 9-классникам в этом году?

- Их ждет два обязательных экзамена: русский язык и математика. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды по своему желанию могут сдавать только один экзамен: либо русский язык, либо математику. Напоминаю, что в этом году вместо предметов по выбору девятиклассники пишут контрольную работу.

- Как поступать в профильные средние учебные заведения, если сдавать только русский и математику?

- Родители должны ознакомиться с правилами приема той или иной образовательной организации. Общий порядок определяем мы, но у колледжей свои правила приема. Они могут потребовать сдать конкретный предмет, соответствующий конкретному профилю.

Безопасность здоровья и не только

- В пандемийный год как будет обеспечена безопасность участников экзаменов?

- Все будут работать по строго установленным санитарным правилам. Это обработка рук, измерение температуры. Работники школ все должны быть в масках, а для выпускников маски необязательны. Надевать их или нет, решают сами 11-классники.

В департаменте образования региона ответили на вопросы об экзаменах Фото: Олег УКЛАДОВ

- Как действовать родителям, если ребенок заболел?

- За несколько часов до начала экзамена нужно оповестить классного руководителя или школу. Послу выздоровления необходимо принести справку. Она даст право пересдать предмет в резервные дни.

- Что делать, если выпускнику станет плохо во время экзамена?

- Подобная ситуация была в прошлом году и мы, конечно, готовимся к жаре. Будет строго соблюдаться режим проветривания и питьевой режим.

Если ребенок себя плохо почувствовал, он может обратиться к медработнику. Если врач подтвердит заболевание, выпускник может завершить экзамен досрочно и сдать его повторно в резервные дни.

- Может ли кашель стать основанием для того, чтобы вывести ребенка из аудитории?

- Решать будем на месте. Ситуации бывают разные.

- После трагедии в Казани родители беспокоятся за безопасность детей в стенах школ. Как она будет обеспечиваться во время экзаменов?

- Во время проведения ЕГЭ все образовательные учреждения охраняются сотрудниками УВД.

Немного о шпаргалках

- Если школьника поймают со шпаргалкой или на списывании, какие будут последствия?

- Экзамен для него завершится, результат аннулируется. Может даже последовать административная ответственность. Пересдавать экзамен придется в сентябре или в следующем году.

- Будут ли в ярославских школах использовать «глушилки»?

- Признаюсь, мы их закупили, но применять не будем. Использование телефона на экзамене, и даже его наличие в пункте проведения экзамена – это нарушение. Лучше надеяться только на себя. Выпускники все знают, они подготовлены. Уверенность надо обретать, прежде всего, в самом себе.

Апелляция: что делать, если недоволен результатами?

- Куда обращаться, если кажется, что итоговый балл занизили?

- Есть два пути. Первый, если во время сдачи экзамена ребенок столкнулся с отвлекающими и мешающими факторами. Можно сразу сообщить на месте организаторам, что вам мешают ремонты, уличные работы. Апелляцию надо писать в пункте сдачи - и вам дадут возможность пересдать экзамен. Это обычная практика.

Второй - написать апелляцию по результатам. Сразу скажу, эта ситуация непростая. Работу будут анализировать уже другие эксперты, не те, что ее оценивали в первый раз. Если они увидят еще ошибки, то могут понизить баллы. Ребята должны быть твердо уверены в том, что их недооценили. Иначе потеряете, а не добавите.

Об отмене ЕГЭ и учебной субботы

- Отменят ли ЕГЭ, стоит ли ждать возвращения к прежней форме экзаменов?

- ЕГЭ останется, мы не ждем возвращения.

- А что слышно по учебной субботе? Могут ли все школы перейти на пятидневку?

- Решение принимает школа и школ с пятидневкой становится все больше. Считаю, что в этой ситуации надо сравнивать результаты. Если один день не влияет на успешность ребят, то стоит остановиться на пятидневной учебной неделе.