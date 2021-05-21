Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 мая 2021 года: за неделю скончались 22 человека

скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 40 280 (+76)
Всего заражений в России: 4 983 845 (+8 937)
Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 446
Умерли в Ярославской области: 585 человека (+2)
Умерли в России: 117 739 (+389)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За минувшую неделю в Ярославской области от коронавируса скончались 22 человека, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 541 ярославца. Вылечились 1505 человек.
На данный момент в COVID-госпиталях находится 571 пациент: 378 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 193 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе, по данным на 14 мая, в клиниках лечение проходили 526 пациентов.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 21157;
Рыбинск – 3880;
Ростовский МР - 2129;
г.о. Переславль-Залесский - 2205;
Тутаевский МР -1458;
Ярославский МР - 1387;
Угличский МР - 1462;
Борисоглебский МР - 1018;
Некрасовский МР -1040;
Гаврилов-Ямский МР – 822;
Пошехонский МР - 656;
Рыбинский МР - 521;
Даниловский МР - 458;
Мышкинский МР - 403;
Большесельский МР - 336;
Некоузский МР - 541;
Любимский МР - 319;
Первомайский МР - 294;
Брейтовский МР – 194.