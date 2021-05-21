Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 21 мая 2021 года: за неделю скончались 22 человека

скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений в Ярославской области: 40 280 (+76)

Всего заражений в России: 4 983 845 (+8 937)

Всего выздоровлений в Ярославской области: 38 446

Умерли в Ярославской области: 585 человека (+2)

Умерли в России: 117 739 (+389)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За минувшую неделю в Ярославской области от коронавируса скончались 22 человека, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 541 ярославца. Вылечились 1505 человек.

На данный момент в COVID-госпиталях находится 571 пациент: 378 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 193 с типичной клиникой COVID-19. На прошлой неделе, по данным на 14 мая, в клиниках лечение проходили 526 пациентов.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 21157;

Рыбинск – 3880;

Ростовский МР - 2129;

г.о. Переславль-Залесский - 2205;

Тутаевский МР -1458;

Ярославский МР - 1387;

Угличский МР - 1462;

Борисоглебский МР - 1018;

Некрасовский МР -1040;

Гаврилов-Ямский МР – 822;

Пошехонский МР - 656;

Рыбинский МР - 521;

Даниловский МР - 458;

Мышкинский МР - 403;

Большесельский МР - 336;

Некоузский МР - 541;

Любимский МР - 319;

Первомайский МР - 294;

Брейтовский МР – 194.