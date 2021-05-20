Экзотеррариум «Живые Тропики» открылся в Ярославле!

ФОТО: Юрий Лысяк

Здесь можно познакомиться с обитателями тропиков, подружиться с ними, наблюдать, некоторых гладить и держать в руках, НО НЕ ТИСКАТЬ.

Пять причин посетить выставку прямо сейчас:

1. Вы увидите большое разнообразие экзотических животных у себя в городе.

2. Все животные в хорошем состоянии, ведь мы НА САМОМ ДЕЛЕ любим своих подопечных и заботимся о них каждый день.

ФОТО: Юрий Лысяк

3. Общение с животными благотворно влияет на психическое и эмоциональное состояние человека, и это доказано учеными.

4. Опытный сотрудник проведет вам интереснейшую экскурсию и расскажет о каждом из животных от самого маленького, до самого большого.

5. Возможность получить красочные фотографии, которые будут напоминать об ярких эмоциях.

ТЦ " РИО" Тутаевское шоссе 1, 2 этаж. Выставка будет проходить в Ярославле по 21 июня 2021 г.