Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 мая 2021 года: скончались еще три человека

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 40 204 (+79)
Всего заражений в России: 4 974 908 (+9 232)
Умерли: 583 человека (+3)
Умерли в России: 117 361 (+396)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают, есть ограничения по заполняемости
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер