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Здоровье20 мая 2021 12:20

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 мая 2021 года: скончались еще три человека

Рассказываем последние новости про коронавирус в Ярославской области на 20 мая
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 40 204 (+79)

Всего заражений в России: 4 974 908 (+9 232)

Умерли: 583 человека (+3)

Умерли в России: 117 361 (+396)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают, есть ограничения по заполняемости

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он носит рекомендательный характер

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